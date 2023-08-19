Иванова (Иванова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Мерложная, Бехтеевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Между 1923 и 1928

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1923 и 1928

Отец: Иванов Василий Федорович

Мать: Иванова Мария Павловна

Мерложная, Бехтеевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Троганский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троганский Александр Александрович

Отец ребёнка: Троганский Александр

Рождение ребёнка
25.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Троганский Александр

Смерть
Около 2000
Похороны
Около 2000
Березовский, Березовский, Кемеровская область

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