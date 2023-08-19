Иванова (Иванова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1923 и 1928
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1923 и 1928
Отец: Иванов Василий Федорович
Мать: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Троганский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троганский Александр Александрович
Отец ребёнка: Троганский Александр
Рождение ребёнка
25.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Троганский Александр
Смерть
Около 2000
Похороны
Около 2000
Березовский, Березовский, Кемеровская область