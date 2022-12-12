Подшивалов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Подшивалова Акулина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Подшивалова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Акулина
Смерть
После 1923