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(Нарышкина) Елена Александровна
(Нарышкина) Елена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1768
Пол
Женский
Отец
Нарышкин Александр Иванович
1735 г.р.
Мать
Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1768
Отец:
Нарышкин Александр Иванович
Мать:
Нарышкина Анна Никитична
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