Махуба Гадыльша кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибизарифа Игатисам кызы
Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бибикалмия Игатисам
Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фархисрур Игатисам кызы
Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игатисам Хасып углы
Смерть
Неизвестно