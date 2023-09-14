Махуба Гадыльша кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махуба Гадыльша кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибизарифа Игатисам кызы

Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бибикалмия Игатисам

Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Аглямитдин Игатисам углы

Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фархисрур Игатисам кызы

Отец ребёнка: Игатисам Хасып углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игатисам Хасып углы

Смерть
Неизвестно
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