Kipge Al. Ķiepe (Nata Kehpe-Keepge) Jānis
Место рожденияPērkones pagasts
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Coniuge: Jūle Kipge al. Ķiepe (nata Ernstein)
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
06.03.1915
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ķiepis (Nata Kipge Al. Ķiepe) Kārlis
Мать ребёнка: Kipge Al. Ķiepe (Ernstein) Jūle
Смерть
После 1941