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Kipge Al. Ķiepe (Nata Kehpe-Keepge) Jānis

Место рождения

Pērkones pagasts

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Жена: Kipge Al. Ķiepe (Ernstein) Jūle

Coniuge: Jūle Kipge al. Ķiepe (nata Ernstein)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Feldmane, Baka (Ķiepe Kipge Al. Ķiepe) Alvīne Lize

Мать ребёнка: Kipge Al. Ķiepe (Ernstein) Jūle

Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Ķiepis (Dzimis Jānis Žanis Kipge Al. Ķiepe) Žanis

Мать ребёнка: Kipge Al. Ķiepe (Ernstein) Jūle

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ķiepis (Nata Kipge Al. Ķiepe) Kārlis

Мать ребёнка: Kipge Al. Ķiepe (Ernstein) Jūle

Смерть
После 1941

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