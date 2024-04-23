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Агафья Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.01.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1862

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1872

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Дорофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
09.01.1897

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