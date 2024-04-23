Агафья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти09.01.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Максимович
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1855
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Максимович
Рождение ребёнка
16.07.1862
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Максимович
Рождение ребёнка
28.10.1872
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Максимович
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Дорофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Максимович
Смерть
09.01.1897