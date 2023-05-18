Зайцева (Ящина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Ящина) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариадна Максимовна

Отец ребёнка: Зайцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Зайцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Максимовна

Отец ребёнка: Зайцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Максим Максимович

Отец ребёнка: Зайцев Максим

Работа или профессия
Неизвестно
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