Лушкин Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти17.03.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Рождение ребёнка
16.09.1953
Сын: Лушкин Аркадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Лушкина Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1964
Дочь: Колобкова Елена Аркадьевна
Мать ребёнка: Лушкина Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лушкина Зоя Васильевна
Смерть
17.03.1997
Вичуга, Вичуга, Ивановская область