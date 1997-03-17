Лушкин Аркадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушкин Аркадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Лушкин Николай Алексеевич

Мать: Иванова-Губина Таисия Степановна

Рождение ребёнка
16.09.1953

Сын: Лушкин Аркадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Лушкина Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1964

Дочь: Колобкова Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Лушкина Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушкина Зоя Васильевна

Смерть
17.03.1997
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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