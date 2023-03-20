Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Софья Эммануиловна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Рождение ребёнка
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917