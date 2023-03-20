Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Софья Эммануиловна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Эммануилович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Смерть
1917
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