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Иаков Васильев

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Место рождения

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.03.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1801 ст.

Отец: Василий Елисеев

Мать: Ульяна Кириллова

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родился сын Иаков. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятина Кирилова жена Дарья Антонова
Смерть
Неизвестно
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