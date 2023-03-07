Иаков Васильев
Место рождения
Дата рождения14.03.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1801 ст.
Отец: Василий Елисеев
Мать: Ульяна Кириллова
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родился сын Иаков. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятина Кирилова жена Дарья Антонова
Смерть
Неизвестно