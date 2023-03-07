Васса Константинова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1845
Муж: Петр Лазарев
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Диомид Петров
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Волхонский Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Лазарев
Смерть
Неизвестно