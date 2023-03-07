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Васса Константинова

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Место рождения

Лукьяновка, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукьяновка, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
15.01.1845

Муж: Петр Лазарев

Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Диомид Петров

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Рождение ребёнка
1866

Сын: Волхонский Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Лазарев

Смерть
Неизвестно
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