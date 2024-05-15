Оленникова Марина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленникова Марина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловцов Александр Николаевич

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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