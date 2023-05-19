Кондратенко (Родионова) Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953
Рождение ребёнка
09.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратенко Анатолий Михайлович
Балтийский, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.09.1984
Сын: Кондратенко Артём Анатольевич
Отец ребёнка: Кондратенко Анатолий Михайлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно