Кондратенко (Родионова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко (Родионова) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

27.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953

Отец: Родионов Георгий Матвеевич

Мать: Родионова Антонина Максимовна

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратенко Анатолий Михайлович

Балтийский, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.09.1984

Сын: Кондратенко Артём Анатольевич

Отец ребёнка: Кондратенко Анатолий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Анатолий Михайлович

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