Лукьянцев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Коробейникова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
13.02.1987
Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
13.02.1987
Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна