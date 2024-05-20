Лукьянцев Василий Сергеевич 06.09.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Коробейникова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Лукьянцев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянцева Любовь Владимировна

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