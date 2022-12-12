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Лебедев Павел Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965

Отец: Лебедев Николай Павлович

Мать: Лебедева Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.11.1989

Жена: Лебедева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.06.1991

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1997

Дочь: Лебедева Анна Павловна

Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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