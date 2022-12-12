Лебедев Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965
Бракосочетание
04.11.1989
Рождение ребёнка
29.06.1991
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1997
Дочь: Лебедева Анна Павловна
Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно