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Кособоков Константин Георгиевич

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Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1884 или 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 или 1885

Отец: Кособоков Георгий Фёдорович

Мать: Кособокова Марфа Фроловна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Жена: Кособокова Александра Прохоровна

Воловичи, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петрухина Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Кособокова Александра Прохоровна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кособоков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Кособокова Александра Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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