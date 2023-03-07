Кособоков Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1884 или 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 или 1885
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Воловичи, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петрухина Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Кособокова Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кособоков Сергей Константинович
Мать ребёнка: Кособокова Александра Прохоровна
Смерть
Неизвестно