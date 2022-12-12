Пьянкова (Усынина) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Усынин Григорий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пьянков Петр
Смерть
Неизвестно