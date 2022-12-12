Пьянкова (Усынина) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Усынина) Вера Григорьевна

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Место рождения

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Усынин Григорий Лукич

Мать: Усынина Евдокия Филипповна

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянков Петр

Смерть
Неизвестно
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