Завьялов Анатолий Александрович
Место рожденияДеревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Дата рождения09.04.1947
Дата смерти2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1947
Рождение ребёнка
20.11.?
Сын: Завьялов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004