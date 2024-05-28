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Завьялов Анатолий Александрович

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Место рождения

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области

Дата рождения

09.04.1947

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1947

Отец: Завьялов Александр Андреевич

Мать: Завьялова Ульяна Архиповна

Рождение ребёнка
20.11.?

Сын: Завьялов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Лидия Васильевна

Смерть
2004

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