Ландышева (Ефремова) Елизавета Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландышева (Ефремова) Елизавета Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1912

Дата смерти

?.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1936

Сын: Павлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Сын: Павлов Вимиамин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1942

Сын: Ландышев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Ландышева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1949

Дочь: Ландышева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Ландышев Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.1997
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