Ландышева (Ефремова) Елизавета Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1912
Дата смерти?.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1936
Сын: Павлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Сын: Павлов Вимиамин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.05.1942
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Ландышева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1949
Дочь: Ландышева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Ландышев Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.1997