Старикова (Бурмистрова) Анна Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Бурмистрова) Анна Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1921

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1921

Отец: Бурмистров Венидикт

Мать: Бурмистров Татьяна

Рождение ребёнка
10.03.1946

Сын: Стариков Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Стариков Юрий Сергеевич

Potsdam, BB, Germany
Рождение ребёнка
1948

Сын: Стариков Сергей

Отец ребёнка: Стариков Юрий Сергеевич

Смерть
05.08.2014
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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