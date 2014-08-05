Старикова (Бурмистрова) Анна Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1921
Дата смерти05.08.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1921
Отец: Бурмистров Венидикт
Мать: Бурмистров Татьяна
Рождение ребёнка
10.03.1946
Сын: Стариков Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: Стариков Юрий Сергеевич
Potsdam, BB, Germany
Рождение ребёнка
1948
Сын: Стариков Сергей
Отец ребёнка: Стариков Юрий Сергеевич
Смерть
05.08.2014
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл