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Хасанов Артем Альбертович
Хасанов Артем Альбертович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1998
Пол
Мужской
Отец
Хасанов Альберт Равильевич
1975 г.р.
Мать
Хасанова (Суслова) Майя Михайловна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1998
Отец:
Хасанов Альберт Равильевич
Мать:
Хасанова Майя Михайловна
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