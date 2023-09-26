Тяпкина (Крюкова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпкина (Крюкова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
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