Бердоусов (Бердаус) Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердоусов (Бердаус) Василий Сергеевич

Бердоусов (Бердаус) Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердаус Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бердоусов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бердоусова Анастасия Константиновна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close