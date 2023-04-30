Бердоусов (Бердаус) Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердаус Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бердоусов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Бердоусова Анастасия Константиновна
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно