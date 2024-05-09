Хамидулин Хасан Хафиятович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1955
Дочь: Кузьмина (Хамидулина) Галия Хасановна
Мать ребёнка: Хамидулина Рауза Абдулхан
Рождение ребёнка
11.10.1957
Сын: Хамидулин Шамиль Хасанович
Мать ребёнка: Хамидулина Рауза Абдулхан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно