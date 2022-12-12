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Алябьева Елена Николаевна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

26.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1967

Отец: Алябьев Николай Ильич

Мать: Бунина Алла Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1989

Дочь: Мирзаханова Валентина Игоревна

Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
16.05.1993

Сын: Мирзаханов Тимур Игоревич

Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.07.1999

Дочь: Мирзаханова Алевтина Игоревна

Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.04.2006

Сын: Мирзаханов Марат Игоревич

Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирзаханов Игорь Идаятович

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