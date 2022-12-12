Алябьева Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1967
Отец: Алябьев Николай Ильич
Мать: Бунина Алла Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1989
Дочь: Мирзаханова Валентина Игоревна
Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович
Рождение ребёнка
16.05.1993
Сын: Мирзаханов Тимур Игоревич
Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович
Рождение ребёнка
15.07.1999
Дочь: Мирзаханова Алевтина Игоревна
Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович
Рождение ребёнка
22.04.2006
Сын: Мирзаханов Марат Игоревич
Отец ребёнка: Мирзаханов Игорь Идаятович
Бракосочетание
Неизвестно