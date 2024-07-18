(Григорович) Настасия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорович) Настасия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сташкевич Петр Целестин Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сташкевич Фома Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Смерть
До 1832
Рождение ребёнка
01.12.1836

Сын: Сташкевич Андрей Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

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