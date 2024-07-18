(Григорович) Настасия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сташкевич Петр Целестин Павлов
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Смерть
До 1832
Рождение ребёнка
01.12.1836
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов