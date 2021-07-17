Полякова (Дрюкова) Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Дрюкова) Варвара Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1927

Дата смерти

26.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1927

Отец: Дрюков Федот Фролович

Мать: Дрюкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1951

Сын: Поляков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович

Смерть
26.08.1994
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