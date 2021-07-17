Полякова (Дрюкова) Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1927
Дата смерти26.08.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1927
Отец: Дрюков Федот Фролович
Мать: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1951
Сын: Поляков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Петрович
Смерть
26.08.1994