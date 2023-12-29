Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Егор Филипов
Отец ребёнка: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
08.11.1830
Сын: Гурий Филипов
Отец ребёнка: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федор Филипов
Отец ребёнка: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сергей Филипов
Отец ребёнка: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена Филипова
Отец ребёнка: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пафнутий Филипов
Отец ребёнка: Филип Кирилов