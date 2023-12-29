Ирина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Сын: Егор Филипов

Отец ребёнка: Филип Кирилов

Рождение ребёнка
08.11.1830

Сын: Гурий Филипов

Отец ребёнка: Филип Кирилов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федор Филипов

Отец ребёнка: Филип Кирилов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сергей Филипов

Отец ребёнка: Филип Кирилов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Филипова

Отец ребёнка: Филип Кирилов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пафнутий Филипов

Отец ребёнка: Филип Кирилов

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