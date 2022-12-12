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Наталья Киприянова

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Место рождения

Ильино, Фоминская казенная волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Фоминская казенная волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.

Дочь: Воронина Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Амвросиев Артемий

Ильино, Фоминская казенная волость, Галичский уезд
Восприемниками были: деревни Ильино крестьянский сын Алексей Иосифов и солдатская жена Екатерина Иванова Фонд 56, опись 21 дело 169 село Новое
Смерть
Неизвестно
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