Наталья Киприянова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.
Дочь: Воронина Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Амвросиев Артемий
Восприемниками были: деревни Ильино крестьянский сын Алексей Иосифов и солдатская жена Екатерина Иванова Фонд 56, опись 21 дело 169 село Новое
Смерть
Неизвестно