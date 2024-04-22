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Архиповская Анна Константинова

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897

Отец: Архиповский Константин Петров

Мать: Архиповская Мария Григорьева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Кокорин Василий Александров

Отец ребёнка: Кокорин Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Кокорин Клавдий Александров

Отец ребёнка: Кокорин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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