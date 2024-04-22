Архиповская Анна Константинова
Место рождения
Дата рождения14.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Кокорин Василий Александров
Отец ребёнка: Кокорин Александр Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Кокорин Клавдий Александров
Отец ребёнка: Кокорин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно