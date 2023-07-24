Мелкозёрова Агния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозёрова Агния Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1903

Дата смерти

04.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Мелкозёров Георгий Александрович

Отец ребёнка: Мелекозёров Александр

Рождение ребёнка
27.03.1945

Сын: Мелкозёров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мелекозёров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Клара Александровна

Отец ребёнка: Мелекозёров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелкозёров Лев Александрович

Отец ребёнка: Мелекозёров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Мелекозёров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелекозёров Александр

Смерть
04.06.1983
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