Мелкозёрова Агния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1903
Дата смерти04.06.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
15.08.1923
Сын: Мелкозёров Георгий Александрович
Отец ребёнка: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
27.03.1945
Сын: Мелкозёров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Клара Александровна
Отец ребёнка: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелкозёров Лев Александрович
Отец ребёнка: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Мелекозёров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1983