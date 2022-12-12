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(Козлова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1894 ст.

Отец: Козлов Андрей Петрович

Мать: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.11.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Псаломщик Дмитрий Шалфицкий Козлов Андрей Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анастасия Романовна. Мать. Православная Золотов Тимофей Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно
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