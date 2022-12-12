(Козлова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1894 ст.
Крещение
06.11.1894 ст.
Священник Дмитрий Меркуриев. Псаломщик Дмитрий Шалфицкий Козлов Андрей Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анастасия Романовна. Мать. Православная Золотов Тимофей Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно