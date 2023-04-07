Тяпкин Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяпкин Василий Макарович

Тяпкин Василий Макарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тяпкина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Щукина Акулина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close