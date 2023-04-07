Тяпкин Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тяпкина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Щукина Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно