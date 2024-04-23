Зверев Михаил Иович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Михаил Иович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

24.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Зверев Иов Петрович

Мать: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Зверева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворучкина (Зверева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Зверева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Александра

Смерть
24.09.1985
Похороны
Неизвестно

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