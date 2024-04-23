Зверев Михаил Иович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти24.09.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Зверев Иов Петрович
Мать: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Зверева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворучкина (Зверева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зверева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Александра
Смерть
24.09.1985
Похороны
Неизвестно