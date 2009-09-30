Омельницкая Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1956
Дата смерти30.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1986
Сын: Омельницкий Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Омельницкий Сергей Егорович
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Рождение ребёнка
31.03.1988
Сын: Омельницкий Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Омельницкий Сергей Егорович
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2009