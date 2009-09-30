Омельницкая Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельницкая Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1956

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1986

Сын: Омельницкий Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Омельницкий Сергей Егорович

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Рождение ребёнка
31.03.1988

Сын: Омельницкий Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Омельницкий Сергей Егорович

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельницкий Сергей Егорович

Смерть
30.09.2009
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