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Симаков Потап Иванович

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Место рождения

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Симаков Иван

Мать: не указана

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: Симакова Акилина Андреевна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Екатерининская церковь, запись №-47 Поручители по жениху: крестьяне из села Екатериновка Симаков Егор Васильевич и Ушаков Матвей Павлович По невесте: крестьяне Ушаков Алексей Матвеевич из села Екатери... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.

Сын: Симаков Степан Потапович

Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна

Алексеевка, Самарский уезд, Самарская губерния
Крещение
11.08.1891 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Крёстная дочь - Пёрышкина Антонина Ивановна из с.Смышляевка (Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Чертановская волость)
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.

Сын: Симаков Михаил Потапович

Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Сын: Симаков Николай Потапович

Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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