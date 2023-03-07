Симаков Потап Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Симаков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Екатерининская церковь, запись №-47 Поручители по жениху: крестьяне из села Екатериновка Симаков Егор Васильевич и Ушаков Матвей Павлович По невесте: крестьяне Ушаков Алексей Матвеевич из села Екатери... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна
Алексеевка, Самарский уезд, Самарская губерния
Крещение
11.08.1891 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Крёстная дочь - Пёрышкина Антонина Ивановна из с.Смышляевка (Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Чертановская волость)
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.
Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Сын: Симаков Николай Потапович
Мать ребёнка: Симакова Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно