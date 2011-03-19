Петрова (Копосова) Нонна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1937
Дата смерти19.03.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1937
Рождение ребёнка
05.12.1958
Отец ребёнка: Петров Борис Николаевич
Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1963
Дочь: Петрова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Петров Борис Николаевич
Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2011