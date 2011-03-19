Петрова (Копосова) Нонна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Копосова) Нонна Анатольевна

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Место рождения

Копосово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.12.1937

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1937

Отец: Копосов Анатолий Прокопьевич

Мать: Хохлова Павла Васильевна

Копосово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1958

Сын: Петров Николай Борисович

Отец ребёнка: Петров Борис Николаевич

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1963

Дочь: Петрова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Петров Борис Николаевич

Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Борис Николаевич

Смерть
19.03.2011
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