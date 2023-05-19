Втюрина (Лоскутова) Антонина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти31.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
12.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович
Рождение ребёнка
10.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович
Рождение ребёнка
29.04.1952
Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1982