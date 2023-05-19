Втюрина (Лоскутова) Антонина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрина (Лоскутова) Антонина Матвеевна

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

31.10.1982

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Лоскутов Матвей Антонович

Мать: Лоскутова Варвара Михайловна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1946

Муж: Втюрин Андрей Захарович

Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1952

Сын: Втюрин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Втюрин Андрей Захарович

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
31.10.1982
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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