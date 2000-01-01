Артемов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Федор

Артемов Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемов Давыд

Мать: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Анатолий

Мать ребёнка: Артемова Анна (Нюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Иван Федорович

Мать ребёнка: Артемова Анна (Нюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Таисия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close