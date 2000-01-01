Артемов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемов Давыд
Мать: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Анатолий
Мать ребёнка: Артемова Анна (Нюра)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемова Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артемова Анна (Нюра)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Таисия
Смерть
Неизвестно