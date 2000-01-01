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Вологин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1930

Дата смерти

23.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930

Отец: Вологин Николай Семёнович

Мать: Вологина Таисия Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.06.1989
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