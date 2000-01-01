Вологин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1930
Дата смерти23.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930
Рождение ребёнка
24.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.1989