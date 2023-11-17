Дойникова Мария Петровна
Место рожденияд.Васильевка
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Дойников Пётр
д.Васильевка
Рождение ребёнка
06.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Николай
Рождение ребёнка
02.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каштанов Николай
Смерть
Неизвестно