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Дойникова Мария Петровна

Место рождения

д.Васильевка

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дойников Пётр

Мать: Шокурова Наталья Андреевна

д.Васильевка
Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Николай

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Николай

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Николай

Смерть
Неизвестно
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