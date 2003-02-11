Тимохина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2003

Отец: Тимохин Андрей Витальевич

Мать: Соколова Оксана Александровна

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