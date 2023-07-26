Шелепень Ефрасинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Владимир
Отец ребёнка: Шелепень Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Павел
Отец ребёнка: Шелепень Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Александр
Отец ребёнка: Шелепень Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелепень Тимофей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно