Шелепень Ефрасинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепень Ефрасинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Владимир

Отец ребёнка: Шелепень Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Павел

Отец ребёнка: Шелепень Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Александр

Отец ребёнка: Шелепень Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепень Тимофей

Смерть
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область

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