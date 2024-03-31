Капустина Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения неточная. 1897? Колхозница.
Бракосочетание
Неизвестно
Рано умерла, оставив 6 детей. Зоя и Зина совсем маленькие.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Петухов Николай Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
24.07.1924
Сын: Петухов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петухова Анна Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Петухов Александр Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
15.02.1931
Дочь: Петухова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
20.10.1933
Дочь: Петухова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович
Смерть
1935