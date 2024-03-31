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Капустина Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения неточная. 1897? Колхозница.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Александр Ефимович

Рано умерла, оставив 6 детей. Зоя и Зина совсем маленькие.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Петухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
24.07.1924

Сын: Петухов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петухова Анна Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Петухов Александр Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
15.02.1931

Дочь: Петухова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
20.10.1933

Дочь: Петухова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Ефимович

Смерть
1935

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