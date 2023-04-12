Карташева Мавра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Мавра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Абросимово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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