Сапожникова (Ляхманова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхманов Василий
Мать: Ляхманова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Юрий Ананьевич
Отец ребёнка: Сапожников Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Сапожников Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Алексей Ананьевич
Отец ребёнка: Сапожников Ананий