Сапожникова (Ляхманова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Ляхманова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхманов Василий

Мать: Ляхманова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Юрий Ананьевич

Отец ребёнка: Сапожников Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Сапожников Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Алексей Ананьевич

Отец ребёнка: Сапожников Ананий

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