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Кочкин Валентин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1954

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1974

Дочь: Плешивых Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна

Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Жукова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Ходырева Оксана Валентиновна

Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна

Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Кочкин Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна

Смерть
02.07.2019

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