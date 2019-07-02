Кочкин Валентин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1954
Дата смерти02.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1974
Дочь: Плешивых Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Жукова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Ходырева Оксана Валентиновна
Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Кочкин Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Кочкина Фаина Фадеевна
Смерть
02.07.2019