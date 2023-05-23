Заварзина (Подкопаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина (Подкопаева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подкопаев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1908

Дочь: Стрельцов Тамара

Отец ребёнка: Заварзин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заварзин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заварзин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Андрей

Отец ребёнка: Заварзин Федор

Смерть
Неизвестно
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