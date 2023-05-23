Заварзина (Подкопаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подкопаев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1908
Дочь: Стрельцов Тамара
Отец ребёнка: Заварзин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заварзин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заварзин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварзин Андрей
Отец ребёнка: Заварзин Федор
Смерть
Неизвестно