Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
2004

Сын: Зубков Максим

Мать ребёнка: Оксана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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