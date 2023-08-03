Нестеренко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Семëн Андреевич

Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Татьяна Викторовна

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